Политолог рассказал, как Украина может продолжить экспорт зерна без России Политолог Перенджиев: Украина может вывозить зерно по железным дорогам

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Украина может продолжить экспорт зерна даже без участия России, сообщил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он сказал, что для этого Киеву нужно будет перевести торговлю на железные рельсы.

У Украины есть возможность вывозить зерно по железным дорогам, доставлять его в порты Европы, а оттуда уже вывозить в третьи страны, — отметил эксперт.

По словам Перенджиева, если Украина рискнет продолжить экспорт зерна по морю, то при выявлении угрозы от кораблей Москва будет наносить по ним удары. Даже если суда с зерном будут находиться под защитой американских или турецких кораблей, России ничего не помешает потопить украинские корабли, добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, потому что зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и используется Киевом в боевых целях.