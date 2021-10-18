Политолог прокомментировал перспективы развития России и НАТО

В ближайшее время не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и НАТО, восстановление контактов в краткосрочной перспективе исключается. Об этом «Ленте.ру» сказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Ранее глава МИД России объявил о приостановке миссии России при НАТО.

Быстро вернуться назад скорее невозможно. К этому мы шли с 2008 года (вооружённый конфликт в Южной Осетии, усугубивший отношения России и НАТО — прим. NEWS.ru), а оперативные контакты приостановили ещё в 2014 году (после присоединения Крыма к территории России — прим. NEWS.ru), — сказал Кортунов.

Он также напомнил, что последняя встреча российской стороны с НАТО прошла в 2018 году. Уже тогда угасла надежда на восстановление связей.

По словам политолога, ход МИД России был использован как «удобный повод свалить вину за разрыв отношений». Он предположил, что вскоре с подобным заявлением выступит генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. По его словам, работу постпредства планируется прекратить 1 ноября, хотя для завершения процедуры может потребоваться ещё несколько дней. Для того чтобы контактировать с Россией «по экстренным делам», НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии, добавил Лавров.

Ранее Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя и заявил, что «истинная цена» заявлений НАТО о приверженности нормализации отношений с Россией стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации больше не стоит.