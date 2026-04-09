Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США

Президенту России Владимиру Путину нет смысла когда-либо встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, нелегитимность украинского политика делает любые переговоры с ним бесполезными.

Даже когда конфликт на Украине подойдет к своему завершению, не думаю, что встреча Путина и Зеленского состоится. И место встречи не важно. Российские власти уже не раз объясняли, что в этих переговорах нет смысла из-за нелегитимности украинского президента. Зачем что-то с ним обсуждать, если по итогу он все равно не сможет подписать никаких официальных документов? На сегодняшний день ничего не изменилось. Позиция осталась прежней. Мы в конечном итоге будем договариваться с какими-то другими руководителями уже, наверное, какой-то другой Украины, — высказался Перенджиев.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, он не рассматривает очные переговоры с российским лидером в Киеве или Москве.