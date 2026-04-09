Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером

09 апреля 2026 в 12:49

Песков: Путин готовится к переговорам с президентом Индонезии

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Контакты президента России Владимира Путина с главой Индонезии Прабово Субианто в настоящее время готовятся, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля пообещал, что о деталях предстоящего общения будет сделано своевременное объявление, передает РИА Новости.

Я могу подтвердить, что действительно контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам. Мы сделаем соответствующее сообщение своевременно, — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что в четверг Путин проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Заместитель председателя правительства проинформирует президента об итогах работы в курируемой им сфере.

Ранее, в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны выразили глубокую тревогу в связи с продолжающимся ухудшением военно-политической ситуации в Ближневосточном регионе.

Также Песков сообщил, что российский лидер провел телефонный разговор с главой Сербии Александром Вучичем. Сербская сторона договорилась с РФ о продлении газового контракта на три месяца.

Россиянам назвали неочевидную причину увольнения
Диетолог ответила, какие субпродукты полезны при анемии
Врач дал советы, как начать заниматься спортом без стресса для организма
Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

