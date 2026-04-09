Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером

Песков: Путин готовится к переговорам с президентом Индонезии

Контакты президента России Владимира Путина с главой Индонезии Прабово Субианто в настоящее время готовятся, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля пообещал, что о деталях предстоящего общения будет сделано своевременное объявление, передает РИА Новости.

Я могу подтвердить, что действительно контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам. Мы сделаем соответствующее сообщение своевременно, — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что в четверг Путин проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Заместитель председателя правительства проинформирует президента об итогах работы в курируемой им сфере.

Ранее, в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны выразили глубокую тревогу в связи с продолжающимся ухудшением военно-политической ситуации в Ближневосточном регионе.

Также Песков сообщил, что российский лидер провел телефонный разговор с главой Сербии Александром Вучичем. Сербская сторона договорилась с РФ о продлении газового контракта на три месяца.