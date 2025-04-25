Политолог оценил угрозу ввода войск НАТО в Россию Политолог Васильев заявил, что ввод миротворцев НАТО расценят как агрессию

Фото: Alexander Welscher/Global Look Press

Любые попытки Запада легализовать военный контингент НАТО под видом миротворцев на исторических территориях России будут расценены Москвой как акт прямой агрессии, заявил «ФедералПресс» политолог Леонид Васильев. По его словам, Москва стремится к устойчивому миру.

‎Сам вопрос о расширении НАТО на Восток поднимался неоднократно за последние два десятилетия. Россия пыталась отстоять свои позиции путем переговоров, но ее либо игнорировали, либо нарушали достигнутые договоренности, — объяснил парламентарий.

Васильев отметил, что ввод миротворцев НАТО — это часть плана по заморозке конфликта и созданию напряженности на границе с Россией, что неприемлемо для Москвы. Он также подчеркнул, что Запад не един в своей политической позиции, многие страны Европы осознают риски эскалации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворцев на исторические территории России действительно может грозить третьей мировой войной. Также Песков подчеркнул, что размещение миротворческого контингента на Украине неприемлемо для Москвы.