Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:51

Политолог оценил угрозу нападения США на Канаду

Политолог Ордуханян исключил войну США с Канадой на фоне гренландского кризиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США не станут нападать на Канаду на фоне гренландского кризиса, заявил «Ридусу» политолог Рафаэль Ордуханян. Так он отреагировал на сообщения о подготовке канадцев к войне со Штатами. По словам эксперта, это не более чем политический эпатаж и сарказм со стороны Канады.

Никакого нападения не будет. Происходящее сейчас является абсолютным политическим эпатажем и сарказмом. Американо-канадская война и оккупация Канады США — это давно известный мем. Такая новость содержит определенный элемент шутки, — объяснил Ордуханян.

Он отметил, что эта тема неоднократно обыгрывалась в различных фильмах, в том числе американского производства. Политолог призвал не относиться серьезно к подобным сообщениям.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США в страну. Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы.

Канада
США
политологи
политика
