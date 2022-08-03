Политолог оценил развитие отношений России и Китая после событий на Тайване Политолог Марков: отношения Китая и России могут улучшиться после визита Пелоси на Тайвань

Фото: Taiwan Presidential Palace/Global Look Press

Нэнси Пелоси (слева) и Цай Инвэнь

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может положительно сказаться на отношениях России и Китая, заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Он предположил, что страны могут сплотиться вокруг общего врага — империалистической политики Соединенных Штатов, пишет «360».

Думаю, что кризис в отношениях США и Китая положительно повлияет на отношения России и Китая. Поскольку Китай будет более негативно относиться к США, будет больше воспринимать их агрессивность. С этой точки зрения будет больше стимула, для того чтобы Китай больше сотрудничал с РФ, — сказал эксперт.

По мнению политолога, России не нужна помощь в спецоперации на Украине, однако Китай мог бы оказать поддержку в обходе американских санкций. Сейчас китайские компании ведут себя боязливо, косвенно поддерживая антироссийские санкции, но вскоре ситуация может измениться в пользу России, отметил Марков.

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы показать поддержку островного государства Вашингтоном, рассказала спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Она подчеркнула, что Штаты гордятся многолетней дружбой с Тайванем. Это первый визит американского политика такого уровня на остров с 1997 года.