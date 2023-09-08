Политолог объяснил, как Запад навязывает миру антироссийскую повестку Политолог Трухачев: США вновь используют Совбез ООН как площадку против России

Фото: Manuel Elías/UN Photo/Global Look Press

Совет Безопасности ООН

Запад планомерно и упорно реализует антироссийскую повестку, используя для этого все возможные способы, заявил NEWS.ru политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, заседание Совбеза ООН по годовщине референдумов на востоке Украины является одним из звеньев антироссийской стратегии Запада.

Заседание Совбеза ООН по годовщине референдумов — одно из звеньев антироссийской стратегии Запада. Он занимается этим на постоянной основе, ради чего готов притянуть за уши любое событие, чтобы напомнить остальному миру о «неправильном поведении России», — отметил политолог.

По мнению Трухачева, Россия также могла бы взять на вооружение подобную медленную, пошаговую стратегию.

Они тихой сапой действуют, несмотря на то, что многие страны в мире не хотят реагировать на их повестку, — заметил политолог.

Ранее делегации США и Албании запросили на пятницу, 8 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского конфликта. Темой мероприятия будет годовщина референдумов в новых российских регионах.