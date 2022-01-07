Политолог о Казахстане: митинги закончились — сейчас идут провокации

Митинги в Казахстане давно закончились, сейчас в крупных городах страны начались провокации со стороны радикалов. Причём они прикрываются мирными жителями, заявил в беседе с RTVI политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев. Он также отметил, что силы ОДКБ впервые будут использованы в таком масштабе, как сейчас.

Это беспрецедентный шаг, и впервые будут задействованы войска ОДКБ в такой ситуации. ОДКБ как международная организация должна проявить свои роль и предназначение, для которых она создавалась в своё время, — заключил политолог.

Другой политолог, глава политического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде рассказал телеканалу, что кризис в Казахстане связан с общемировыми эконмическими тенденциями. Во всём мире сейчас наблюдается рост потребительских цен, в том числе на товары первой необходимости. Он отметил, что нарушение цепочек поставок, кризис с продовольствием, скачки цен на энергоресурсы из-за пандемии дестабилизируют социально-экономическую ситуацию не только в развивающихся, но и в развитых странах.

При этом в Вашингтоне заявили, что у Белого дома есть вопросы относительно законности запроса Казахстана о развёртывании сил ОДКБ. Об этом ранее заявила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки. Она отметила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.