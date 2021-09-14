Политолог назвал возможные темы обсуждений Путина и Асада

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад могут обсудить вопросы политического регулирования в Сирии, обстановку в Идлибе, курдскую проблему и нефтегазовые месторождения региона. Об этом телеканалу «360» рассказал политолог Сергей Марков.

Важная тема — обстановка в Идлибе, который контролируется Турцией. Анкара во многом выполнила свои обязательства убрать наиболее явных радикалов в этой провинции. Однако, с точки зрения Асада, это было сделано не до конца, — отметил эксперт.

Не менее важным остается курдский вопрос. Учитывая, что США уже бросили своих союзников в Афганистане, абсолютно также они могут поступить с курдами. После этого, занимаемые ими территории могут уйти либо к Сирии, либо под контроль Турции, считает политолог.

По мнению Маркова, лидеры двух стран могут поговорить на тему нефтегазовых месторождений в Сирии. На данный момент они контролируются курдскими и арабскими формированиями, которые поддерживаются США. Если этот вопрос решится, то он в значительной мере повлияет на экономическое благополучие Сирии.

Ранее сообщилось, что Владимир Путин провёл переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Как отмечается, сирийский лидер прибыл в Москву с необъявленным визитом. Перед началом переговоров Путин поприветствовал Асада и поздравил его с хорошим результатом президентских выборов.