Путин провёл в Кремле встречу с Асадом

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля. Как отмечается, сирийский лидер прибыл в Москву с необъявленным визитом.

Перед началом переговоров Путин поприветствовал Асада и поздравил его с хорошим результатом президентских выборов. Он подчеркнул, что именно с ним жители республики связывают возвращение к нормальной жизни.

По словам российского лидера, ключевой на сегодняшний день проблемой является военное присутствие некоторых государств на территории отдельных стран, что противоречит международному праву.

Это не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством, — сказал президент.

Асад при этом выразил обеспокоенность в связи с распространением международного терроризма, который «не знает границ». Также он отметил, что есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов.

Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место быть, — отметил глава сирийского государства.

55-летний Башар Асад 17 июля принёс присягу в Дамаске. Инаугурация прошла во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. Политик поблагодарил народ страны за мужество и стойкость в преодолении трудностей в непрекращающемся военном конфликте в стране. Президент положил руку на Коран во время принятия присяги.