Россия предложила перенести из Нью-Йорка в Вену или Женеву сессии комитета Генассамблеи ООН по разоружению, так как некоторые российские представители не смогли получить визы для въезда в США. Политолог Александр Коньков не исключил, что это предложение будет одобрено в ООН.
Стало очевидно, что нужно как-то купировать подобные возможные риски в будущем. Мне кажется, что развитие событий по этому предложению вполне вероятно. Диалог нуждается в развитии, в гарантии возможности участия всех вовлечённых сторон, ‒ сказал Коньков в эфире радио Sputnik.
Как писал News.ru, с предложением о переносе из Нью-Йорка в Вену или Женеву сессий комитета Генассамблеи ООН по разоружению выступил первый зампостпред Дмитрий Полянский. Поводом для такого предложения стал визовый скандал.
Десять участников делегации из РФ не получили визы в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Госдеп не стал комментировать ситуацию, объяснив это «техническими причинами». В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ США выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».