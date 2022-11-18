Politico: удар по Польше обострил расхождения между Вашингтоном и Киевом США постарались как можно скорее убедить европейских партнеров по НАТО, что ракету запустила Украина, а не Россия. Зеленский всё отрицал до последнего

Фото: president.gov

Украина до последнего отказывалась признавать своей ракету, которая 15 ноября попала по территории Польши, где погибли два человека. И только под давлением Вашингтона в Киеве все же нехотя признали ответственность. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Источники газеты признают: противоречия между администрацией Байдена и офисом Зеленского растут. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Зеленский настаивал на своём

«Западные страны спешат согласовать позиции с Украиной и друг с другом по ракетному удару. Киев неохотно берет на себя вину за происшествие», — признает Politico.

Настойчивость президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия стояла за смертоносным ракетным ударом по Польше, хотя американская разведка указала, что ракета была украинской, заставила Вашингтон запустить более тесную координацию с союзниками. За последние два дня высокопоставленные представители США связались с европейскими лидерами и с должностными лицами в офисе Зеленского, призывая их к осторожности при разговоре о том, что привело к взрыву. Это подтвердили два чиновника из ЕС и один из Белого дома, — выяснило издание.

Так, «в серии срочных телефонных звонков американские официальные лица просили союзников по НАТО воздержаться от категорических заявлений до завершения расследования в Польше». Politico напоминает, что сразу после взрыва, во вторник, Зеленский заявил в своей речи, что Россия выпустила ракету. Однако уже на следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракета, скорее всего, была украинской.

Противоречивые заявления иллюстрируют одно из первых серьезных расхождений между Вашингтоном и Киевом — альянсом, который по большей части действовал быстрым и скоординированным образом в течение почти девяти месяцев, чтобы помочь Украине отразить наступление России. Официальные лица США преуменьшают эти расхождения. Однако противоречий, вероятно, будет все больше с приближением зимы, если боевые действия не прекратятся. И Москва может воспользоваться ими, — считают собеседники Politico.

Неразбериха, вызванная ракетным взрывом, была «действительно важным испытанием» для Соединенных Штатов, их союзников по НАТО и Украины, признает ветеран Госдепа Хизер Конли, много лет проработавшая в Европе. Сейчас она возглавляет один из американских аналитических центров.

Я думаю, мы все извлекли очень важный урок: нельзя что-либо утверждать, не разобравшись, что произошло на самом деле. Потому что ставки сейчас очень высоки, — уверена дипломат. — В целом мы справились с ситуацией, но нам еще многое предстоит сделать.

Фото: AP/TASS

Байдену пришлось вмешаться

Издание напоминает хронику происшествия, которое чуть было не вылилось в эскалацию Запада с РФ: «Зеленский и некоторые из его помощников быстро обвинили Кремль. Но в течение следующих 24 часов лидеры США, НАТО и Польши заявили, что данные свидетельствуют о том, что удар по Польше, скорее всего, был нанесен украинской ракетой ПВО, пытавшейся сорвать российский удар. В среду Зеленский продолжал говорить: украинские военные руководители заверили его, что источником ракеты была Россия».

Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, — настаивал президент Украины.

В ситуацию пришлось вмешаться Джо Байдену: вернувшись рано утром в четверг с саммита G-20 на Бали, он «оспорил комментарии Зеленского, заявив, что это не доказательство».

Заявление Зеленского побудило высокопоставленных чиновников США обратиться к союзникам по НАТО в среду. Они подтвердили позицию Вашингтона. Там считают, что ракета, видимо, была с Украины и российского производства, — подтвердили изданию сразу двое западных чиновников, знакомых с переговорами. — Разведка США поддерживает утверждение о том, что украинская ракета класса «земля — воздух» большой дальности, выпущенная из системы противоракетной обороны С-300, по-видимому, вызвала взрыв в Польше.

Фото: Steffen Hebestre/Global Look Press

Как бы то ни было, по состоянию на вечер среды украинские официальные лица, в том числе в офисе Зеленского, все еще «не были убеждены и заявляли некоторым своим европейским коллегам, что хотели бы видеть конкретные доказательства того, что ракета была украинской».

Его нужно будет долго убеждать, — сказал о Зеленском один из западных чиновников. — Он все еще не видел доказательств.

И только к четвергу, 17 ноября, президент Украины «несколько скорректировал» свою позицию. На форуме Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре он заявил по видеосвязи: «Я не знаю на сто процентов. Думаю, что мир также не на сто процентов знает, что произошло».

Переговоры в тумане

Сейчас конфликт входит в фазу зимы, которая обещает быть суровой. Некоторые военные командиры прогнозируют, что боевые действия будут по-прежнему тяжелыми, при этом ни одна из сторон не добьется значительных успехов, учитывая погодные условия. Киев по-прежнему будет нуждаться в поставках оружия и гуманитарной помощи, чтобы закрепиться на своих позициях, — признает Politico.

На этом фоне «дипломатические споры по поводу ракетного удара — всплывший наружу признак напряженности между союзниками». Примечательно, что председатель Объединенного комитета начальников штабов американский генерал Марк Милли в среду повторил свой призыв к Украине — «использовать свои нынешние рычаги влияния на поле боя для продолжения мирных переговоров с Россией».

Милли утверждает, что Киев не может в конечном счете полностью вытеснить Россию со своей территории, несмотря на заявленные цели Зеленского... Но Зеленский находится под огромным давлением со стороны своего собственного народа, требующего не уступать Москве ни пяди земли... По крайней мере на данный момент российский лидер Владимир Путин, похоже, не желает вступать в переговоры, — говорят источники газеты.

Между тем каналы связи между Москвой и Вашингтоном все же сохраняются: «На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты поддерживали дипломатические контакты с российскими официальными лицами практически на всех уровнях, в том числе через свое посольство в Москве и [посла] Салливана. Американо-российские дискуссии затрагивают множество тем, включая судьбу американцев, задержанных в России, и угрозы ядерной эскалации. Эти дипломатические связи могут со временем оказаться критически важными, когда (и если) украинцы и русские решат, что готовы к переговорам. Но в настоящее время нет американо-российского канала обратной связи, ориентированного конкретно на такие переговоры. Это признал представитель администрации Байдена, знакомый с вопросом».

В то же время надежда на переговоры еще не умерла, но их перспективы пока туманны, заключает Politico.