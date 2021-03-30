Politico: российские хакеры украли тысячи электронных писем Госдепа

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Доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепартамента США получили в прошлом году предполагаемые российские хакеры. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета Politico.

По данным издания, хакеры смогли получить доступ к письмам в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также в бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Как пишет газета, пока неизвестно, был ли у них доступ к секретной информации. Также неизвестно, является ли данная кибератака частью попытки взлома от SolarWind.

Атака клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWind произошла в декабре 2020 года. США обвинили в причастности к атаке Россию. Вашингтон утверждает, что целью атаки было получение разведывательных данных, однако добраться до них хакерам не удалось.

В России заявили о непричастности к хакерским атакам.

Ранее хакеры назвали российские сайты, которые не выдержат американских кибератак. Об этом писал NEWS.ru.