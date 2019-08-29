https://static.news.ru/photo/707ad312-ca92-11e9-9c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны США выступило за продолжение предоставления военной помощи Украине. Такое решение было принято по итогам проведённого обзора пакета соответствующих услуг Киеву.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Как писал News.ru, администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную помощь Украине. Киев в этом году должен был получить от США вооружение на сумму $250 млн, но американский президент поручил главе Пентагона и своим советникам проверить, отвечает ли этот шаг интересам Вашингтона.

Позднее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон в ближайшее время определится с объёмом военной поддержки Украины.