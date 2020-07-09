Полиция подтвердила смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

https://static.news.ru/photo/85bdfe0c-c1fe-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpg Пак Вон Сун Фото: Kks6088/wikipedia.com

В полиции Южной Кореи подтвердили, что мэр Сеула Пак Вон Сун найден мёртвым. В отсутствии официальных подтверждений ряд СМИ выпустил опровержения.

#Breaking #SeoulMayor Park Won-soon was found dead in northern Seoul, police said Friday, after he was reported missing by his family.



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9 июля Пак Вон Сун не явился на работу и отменил встречу с должностным лицом президента, которая должна была состоятся в его офисе в мэрии, сообщил агентству Associated Press чиновник столичного правительства Сеула Ким Чжи Хён.

О пропаже Пак Вон Суна заявила его дочь. По её словам, отец ушёл из дома, оставив записку, похожую, на завещание. Телефон мэра был выключен.

Полиция отправилась искать его в городской лесопарк, где последний раз обнаруживался сигнал его телефона. На входе туда его также зафиксировали камеры наружного наблюдения. Позднее стражи порядка обнаружили тело мэра. Причину смерти в правоохранительных органах не уточняют, писал NEWS.ru

В 2011 году Пак Вон сун, будучи беспартийным, принял участие в выборах мэра Сеула как единый кандидат от оппозиции. За него проголосовало 53,4 % избирателей. В 2012 году Пак Вон сун вступил в оппозиционную Объединённую демократическую партию. В качестве главы столичной администрации он принял меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.