Полиция подтвердила смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

9 июля Пак Вон Сун не явился на работу и отменил встречу с должностным лицом президента, которая должна была состоятся в его офисе в мэрии, сообщил агентству Associated Press чиновник столичного правительства Сеула Ким Чжи Хён.
О пропаже Пак Вон Суна заявила его дочь. По её словам, отец ушёл из дома, оставив записку, похожую, на завещание. Телефон мэра был выключен.
Полиция отправилась искать его в городской лесопарк, где последний раз обнаруживался сигнал его телефона. На входе туда его также зафиксировали камеры наружного наблюдения. Позднее стражи порядка обнаружили тело мэра. Причину смерти в правоохранительных органах не уточняют, писал NEWS.ru
В 2011 году Пак Вон сун, будучи беспартийным, принял участие в выборах мэра Сеула как единый кандидат от оппозиции. За него проголосовало 53,4 % избирателей. В 2012 году Пак Вон сун вступил в оппозиционную Объединённую демократическую партию. В качестве главы столичной администрации он принял меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.