Полиция перекрыла движение в центре Еревана из-за митинга

Полиция Армении полностью перекрыла автомобильное движение в центре Еревана из-за митингов оппозиции с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, об этом сообщает «Интерфакс». Манифестации проходят на площади Франции, которая связывает 4 главных проспекта Еревана. На площади города ранее была установлены сцена для выступлений оппозиции.

К площади стягиваются участники шествия из четырех областей Армении, присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов и полицейских автомобилей. Лидеры оппозиции участвуют в митинге вместе со своими семьями, — передаёт издание.

28 апреля в Ереване люди вышли на массовые протесты. Их главное требование отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Между демонстрантами и полицией произошла стычка.

До этого, 25 апреля также проводилась акция протеста. Демонстранты собрались у церкви Святого Креста и двинулись в сторону центра города. По мнению протестующих, нынешняя политика губительна для страны и грозит потерей государственности. Кроме того, 1 мая оппозиция намерена организовать митинг побольше, когда к ним присоединятся единомышленники из областей, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.