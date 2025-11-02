Полиция нашла тело осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи

Основатель криптовалютной биржи Thodex Фатих Озер был обнаружен без признаков жизни в тюремной камере города Текирдаг. По предварительной версии следствия, он покончил с собой, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Тело Фатиха Озера обнаружено в камере тюрьмы в Текирдаге. Начато расследование инцидента, — указал он.

Озер был экстрадирован в Турцию из Албании и в сентябре 2023 года приговорен к 11 тыс. лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах. Однако в январе 2025 года апелляционный суд отменил данный приговор, хотя основатель криптобиржи остался под стражей по статье о мошенничестве.

Криптобиржа Thodex прекратила работу в 2021 году, после чего тысячи инвесторов потеряли доступ к своим активам. Общая сумма ущерба от деятельности платформы оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело Thodex стало одним из крупнейших в истории криптоиндустрии по масштабам мошенничества.

