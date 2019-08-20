https://static.news.ru/photo/13392c92-c34b-11e9-b9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы Франции задержали пять человек, которые планировали атаку во время проведения саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице.

Четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 24 до 45 лет вычислили с помощью мониторинга социальных сетей. Злоумышленники обсуждали места размещения сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на саммите, и планировали поджог отеля, сообщает телеканал BFM.

Саммит G7 в Биаррице состоится с 24 по 26 августа. За несколько дней до этого события, 20 августа, глава Франции Эммануэль Макрон встретился в своей летней резиденции с президентом России Владимиром Путиным. Французское издание Le Figaro расценивает встречу и как попытку Макрона усилить свои позиции на предстоящем саммите G7 во Франции. Одновременно с этим он демонстрирует, что хотя Россия и лишилась места в «Большой восьмёрке» в 2014 году, без неё мировые проблемы не решить. Встреча в Брегансоне поэтому может расцениваться как своеобразная форма участия Москвы во встрече G7, писал News.ru.