Полиция Чили задержала почти 60 участников протеста

https://static.news.ru/photo/c4eced3e-8c18-11ea-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kemal Aslan/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Чилийские полицейские задержали 57 участников протеста за нарушение социальной дистанции и скопление массового количества людей.

Отмечается, что у одного из участников — положительный тест на коронавирус. Он должен был соблюдать режим карантина до 9 мая, сообщает ТАСС.

Все участники акции и полицейские, которые их задерживали, сдали тесты на коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сервис Airbnb заблокировал туры по протестным акциям Чили экскурсовода Себастьяна Ньето. За $25 (около 1,5 тысячи рублей) он водил экскурсантов по основным местам массовых беспорядков. Также на прогулке выдавался шлем и минеральная вода.