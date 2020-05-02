Полиция Чили задержала почти 60 участников протеста

Чилийские полицейские задержали 57 участников протеста за нарушение социальной дистанции и скопление массового количества людей.
Отмечается, что у одного из участников — положительный тест на коронавирус. Он должен был соблюдать режим карантина до 9 мая,
Все участники акции и полицейские, которые их задерживали, сдали тесты на коронавирус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сервис Airbnb заблокировал туры по протестным акциям Чили экскурсовода Себастьяна Ньето. За $25 (около 1,5 тысячи рублей) он водил экскурсантов по основным местам массовых беспорядков. Также на прогулке выдавался шлем и минеральная вода.
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