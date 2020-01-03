Пользователь Airbnb Себастьян Ньето начал продавать туры по протестным акциям Чили. Экстремальная прогулка оценивается в $25 (около 1,5 тысячи рублей).
За эти деньги туристам обещают выдать шлем и минеральную воду. Экскурсовод водит их по основным местам массовых беспорядков. Автор назвал мероприятие изучением «искусства демонстраций и их художников». В ходе маршрута путешественникам объясняются причины недовольства и требования активистов.
Сервис заблокировал доступ к экскурсии. Однако сам Ньето уверяет, что люди находят его через социальные сети и регулярно просят об экскурсии,
Ранее, как писал NEWS.ru, аргентинское посольство в столице Чили Сантьяго было эвакуировано из-за нападения протестующих.
Национальная жандармерия помогла сотрудникам покинуть здание. Посол Аргентины Октавио Бордон рассказал, что сначала демонстранты подожгли ресторан в 50 метрах от посольства. Затем они проникли на территорию между музеем и резиденцией. Активисты долго ломились в двери здания, пытались войти, а затем забросали резиденцию дипломата камнями.
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