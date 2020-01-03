https://static.news.ru/photo/cd93646a-2f32-11ea-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian Manzol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователь Airbnb Себастьян Ньето начал продавать туры по протестным акциям Чили. Экстремальная прогулка оценивается в $25 (около 1,5 тысячи рублей).

За эти деньги туристам обещают выдать шлем и минеральную воду. Экскурсовод водит их по основным местам массовых беспорядков. Автор назвал мероприятие изучением «искусства демонстраций и их художников». В ходе маршрута путешественникам объясняются причины недовольства и требования активистов.

Сервис заблокировал доступ к экскурсии. Однако сам Ньето уверяет, что люди находят его через социальные сети и регулярно просят об экскурсии, передаёт Elcierredigital.

Ранее, как писал NEWS.ru, аргентинское посольство в столице Чили Сантьяго было эвакуировано из-за нападения протестующих.

Национальная жандармерия помогла сотрудникам покинуть здание. Посол Аргентины Октавио Бордон рассказал, что сначала демонстранты подожгли ресторан в 50 метрах от посольства. Затем они проникли на территорию между музеем и резиденцией. Активисты долго ломились в двери здания, пытались войти, а затем забросали резиденцию дипломата камнями.