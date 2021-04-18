«Погибший» ребёнок чихнул по дороге в морг

https://static.news.ru/photo/ff92e08a-a0ce-11eb-a522-96000091f725_660.jpg Фото: P.J.L Laurens/wikimedia.org

Сотрудник морга в городе Болгатанга в Гане Алхасса Азааре Дэниел рассказал о неожиданно «ожившем» ребёнке.

Однажды мужчина прибыл в детское отделение больницы, чтобы забрать тело умершего девятилетнего мальчика. По дороге в морг ребёнок внезапно чихнул и начал кашлять.

Я тут же остановился, осторожно взял его на плечо и понёс обратно в отделение. Медсёстры спрашивали, зачем я вернулся с телом, но я сразу пошёл к койке, положил его туда и только потом сказал, что мальчик жив. Они были удивлены, — поделился Дэниел в эфире радио Dreamz FM.

По его словам, в итоге мальчика вылечили и он отправился домой.

Ранее сообщалось, что в Кении в морге мужчина по имени Питер Киген пришёл в себя в момент, когда его тело уже готовили к бальзамированию. Киген потерял сознание дома, родные отвезли его в больницу. Через несколько часов медики якобы сообщили родственникам Питера, что привезли они его уже мёртвым.