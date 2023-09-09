Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу и достигло 1037 человек. 1204 человека пострадали, из них 721 находятся в тяжелом состоянии. Магнитуда землетрясения составила 6,9, его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш.