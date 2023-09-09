Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу и достигло 1037 человек. 1204 человека пострадали, из них 721 находятся в тяжелом состоянии. Магнитуда
землетрясения составила 6,9, его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш.
Никто из
граждан России не пострадал, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Соболезнования в связи с произошедшим выразил президент РФ Владимир Путин, он направил телеграмму королю Марокко Мухаммаду VI.
Последствия разрушений — в галерее NEWS.ru.
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Xinhua/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Safae Sirajeddine/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Safae Sirajeddine/dpa/Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS
Последствия землетрясения в Марокко
Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS
Последствия землетрясения в Марокко