Подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык считает, что Украину ждёт коллапс и гражданская война. Виной всему курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия, сказал военный в эфире канала PolitVera.

В ближайшее время регионы Украины пошлют Центр подальше. А дальше будет происходить развал субъектности, — спрогнозировал обстановку подполковник в запасе.

Мулык призвал не принимать участия в военных действиях, а также предупредил, что страну просто будут «разрывать».

Если будет продолжаться сегодняшняя истерия — тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги, — пояснил бывший сотрудник СБУ.

К слову, это не первый такого рода прогноз за последнее время. Депутат Верховной рады Олег Волошин предупредил о росте риска на Украине гражданской войны , если продолжится дальнейший рост русофобских настроений.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предупредил, что наращивание военного присутствия НАТО на Украине может закончиться очень плачевно для страны. По его мнению, вступление страны в Североатлантический альянс затронет интересы Москвы и подведёт красную черту в отношениях с Россией.