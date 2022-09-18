Подорвавшийся на мине в Херсоне репортер вернулся в Италию Подорвавшийся на мине в Херсоне итальянский журналист Сорби вернулся на родину

Фото: Соцсети

Маттиа Сорби

Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся на родину, передает газета Repubblica. Ранее в Минобороны РФ сообщили о спасении иностранного репортера, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. По словам Сорби, сейчас он находится в миланской больнице и чувствует себя намного лучше.

Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике. Украинские врачи извлекли их в ходе 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне, — сообщил Сорби.

Он добавил, что в тот день его спасли российские военнослужащие, оттащив в безопасное место и оказав первую медицинскую помощь.

Появились четыре солдата с российской символикой, <...> положили меня в мешок для раненых, потащив меня к реке. Они кричали, чтобы я боролся, — рассказал журналист.

В конце августа стало известно, что российские военнослужащие спасли Сорби. По данным Минобороны РФ, перед инцидентом двое людей в украинской форме пообещали сопроводить Сорби на такси до линии боестолкновения ВС РФ и ВСУ. Они показали дорогу таксисту, по которой он якобы мог безопасно проехать до точки назначения. Как оказалось, на пути были установлены мины. Одна сдетонировала, и автомобиль взорвался: таксист погиб на месте, а Сорби тяжело ранило. Военнослужащие ВС РФ вытащили Маттиа Сорби из горящего автомобиля, оказали ему первую медицинскую помощь и обеспечили экстренную доставку тяжелораненого журналиста в больницу.