Российские военные спасли итальянского журналиста, взорвавшегося на мине

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российские военнослужащие спасли подорвавшегося на мине ВСУ итальянского журналиста Маттиа Сорби в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что солдаты украинской армии планировали провокацию с сотрудником СМИ, чтобы обвинить в этом российскую сторону и вызвать резонанс в западных СМИ.

В министерстве уточнили, что этот инцидент произошел 29 августа. Тогда двое людей в украинской форме пообещали сопроводить Сорби на такси до линии боестолкновения ВС РФ и ВСУ. Они показали дорогу таксисту, по которой он якобы мог безопасно проехать до точки назначения. Как оказалось, на пути были спрятаны мины.

В результате одна из мин сдетонировала и автомобиль взорвался. Таксист погиб на месте, а Сорби остался тяжело ранен. Военнослужащие ВС РФ отправились на спасение журналиста под шквальным огнем, который велся с украинских позиций.

Российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, выдвинулись вперед и вытащили Маттиа Сорби из горящего автомобиля. На месте российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли на себе в безопасное место и обеспечили экстренную доставку тяжелораненого журналиста в медицинское учреждение, — сообщили в министерстве.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки более 190 военных ВСУ на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Отмечается, что из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ударной группировки, наступательные действия украинские войска не вели.