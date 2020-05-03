Почти половина британских врачей покупали средства защиты за свои деньги

По данным опроса Британской медицинской ассоциации (BMA), почти половина врачей Великобритании покупали средства индивидуальной защиты за собственные деньги или получали их от благотворительных организаций.
Исследование стало самым масштабным в стране после вспышки коронавируса. В нём приняли участие более 16 тысяч медиков.
55% врачей общей практики пожаловались на проблему приобретения средств защиты, среди врачей в больницах об этом аспекте упомянули 38%.
Более трети врачей при этом не обсуждали данную проблему со своим руководством: 7% побоялись, 30% были уверены в том, что это ничего не изменит.
Как ранее писал NEWS.ru, врачи, работающие в «красной зоне», действительно носят памперсы, потому что у них нет возможности снять специальный костюм и сходить в туалет. Смены длятся по восемь часов. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Аксельрод.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен