Врач-кардиолог рассказала о трудностях работы в «красной зоне»

Врачи, работающие в «красной зоне», действительно носят памперсы, потому что у них нет возможности снять специальный костюм и сходить в туалет. Смены длятся по восемь часов. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Аксельрод.
По её словам, маски и очки сильно натирают. У многих из-за этого образуются пузыри. Аксельрод придумала использовать патчи для глаз, чтобы ослабить давление средств защиты на лицо. Руки тоже сильно чешутся из-за перчаток и антисептиков.
На выходе из зоны аккуратно снимается сначала костюм, перчатки, маска и очки, а затем и сама «пижама». Все сбрасывается в отдельные контейнеры. Пижама «уходит» на дезинфекционную обработку, как и кроксы. Раздевшийся человек идёт в душ. А потом возвращается через другой коридор в чистую зону, — рассказала сотрудница Сеченовского университета.
Она добавила, что врачи стараются помочь каждому больному,
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,4 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались.
Ранее NEWS.ru писал о том, что человек может избежать заражения коронавирусной инфекцией, если будет принимать витамин D, а также пребывать на солнце не менее 10 минут в день. Такое мнение высказала эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил из Австралии.
Добавьте наши новости в избранные источники