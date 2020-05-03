Врач-кардиолог рассказала о трудностях работы в «красной зоне»

https://static.news.ru/photo/8f1e4346-8d4a-11ea-9ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Врачи, работающие в «красной зоне», действительно носят памперсы, потому что у них нет возможности снять специальный костюм и сходить в туалет. Смены длятся по восемь часов. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Аксельрод.

По её словам, маски и очки сильно натирают. У многих из-за этого образуются пузыри. Аксельрод придумала использовать патчи для глаз, чтобы ослабить давление средств защиты на лицо. Руки тоже сильно чешутся из-за перчаток и антисептиков.

На выходе из зоны аккуратно снимается сначала костюм, перчатки, маска и очки, а затем и сама «пижама». Все сбрасывается в отдельные контейнеры. Пижама «уходит» на дезинфекционную обработку, как и кроксы. Раздевшийся человек идёт в душ. А потом возвращается через другой коридор в чистую зону, — рассказала сотрудница Сеченовского университета.

Она добавила, что врачи стараются помочь каждому больному, сообщает «МК».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,4 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что человек может избежать заражения коронавирусной инфекцией, если будет принимать витамин D, а также пребывать на солнце не менее 10 минут в день. Такое мнение высказала эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил из Австралии.