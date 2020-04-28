Эксперт рассказала, как снизить риск заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ab6df87a-895d-11ea-be96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек может избежать заражения коронавирусной инфекцией, если будет принимать витамин D, а также пребывать на солнце не менее 10 минут в день. Такое мнение высказала эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил из Австралии.

Медик занимается исследованием влияния витамина D на иммунную систему. По её словам, низкий уровень этого вещества, который кожа вырабатывает под воздействием солнечных лучей, увеличивает риск заражения коронавирусом. Поэтому она призвала людей принимать солнечные ванны, передаёт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве начали изучать эффективность гелиевых ингаляций при лечении COVID-19. Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия с апреля 2020 года.