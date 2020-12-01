Почти четыре миллиона заражений коронавирусом выявили в мире за неделю

https://static.news.ru/photo/5fe7d3e4-3466-11eb-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что на 29 ноября в мире заразились коронавирусом более 61,8 млн человек. Рост за последнюю неделю составил 3 935 330 случаев, что несколько меньше предыдущей семидневки, когда зафиксировали 4 060 891 заражение.

Число летальных исходов, вызванных осложнениями от COVID-19, за неделю превысило 69 тысяч. Как отмечают в ВОЗ, больше всего жертв смертоносной инфекции зафиксировано в Северной и Южной Америке.

Прошедшая неделя стала первой с сентября, когда показатели последней недели не превысили цифры предыдущей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил: на утро 1 декабря в столице выявлено 617 284 случая заражения, 6524 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 322 065 человек (+26 402 за последние сутки), 40 464 пациента погибли (+569 за последние сутки).