Почти 190 млн заражений COVID зафиксировано в мире

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Число заражений COVID-19 в мире составило 189 998 957 на утро воскресенья, сообщили в американском университете Джонса Хопкинса.

С начала пандемии число погибших от COVID-19 и сопутствующих заболеваний достигло 4 082 349 человек.

В список стран, в которых зафиксировано более 15 млн заболевших, входят США, Индия и Бразилия. Первыми в этом списке стоят США с 34 069 064 заболевшими COVID-19 за всё время и 608 898 скончавшимися от COVID.

Далее в списке идёт Индия с 31 106 065 заболевшими и 413 609 умершими.

У Бразилии 19 342 448 заболевших, погибли 541 266 человек. Страна занимает третью позицию рейтинга.

По данным портала статистического портала Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 525,9. В США на 1 млн жителей скончалось 1876 человек, в Индии — 297, Бразилии — 2528.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные.