Бывший спикер грузинского парламента, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе, в интервью заявила о том, что выход её страны из Содружества независимых государств был опрометчивым шагом, принёсшим Тбилиси больше вреда, чем пользы. Грузия покинула СНГ десять лет назад — в знак протеста против действий России в ходе конфликта 2008 года в Южной Осетии. Заявление Бурджанадзе получило масштабный резонанс как в российских, так и в грузинских СМИ, но стоит ли ждать какого-то реального эффекта?

Грузинский оппозиционный политик считает, что Тбилиси, вместо выхода из СНГ, надо было максимально использовать данную площадку для получения поддержки от лидеров других государств-членов Содружества. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».

Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, это была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ. Мне кажется, нужно было, наоборот, максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание, — цитирует Бурджанадзе российское информагентство.

Слова экс-спикера грузинского парламента прозвучали на фоне очередного обострения отношений между Москвой и Тбилиси, однако привнести в них что-то новое вряд ли смогут. У обеих сторон есть устоявшееся видение конфликта в Южной Осетии, который в итоге и привёл к выходу Грузии из СНГ, и пересматривать позиции никто не собирается.

Действия Михаила Саакашвили в 2008-м действительно можно расценить как военную авантюру и преступление, отметил в разговоре с News.ru руководитель грузинского Института стратегии и управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе. Однако, по его мнению, выход из Содружества независимых государств со стороны грузинского кабмина был в то время единственным способом «отправить послание миру» после ответных действий Москвы — в момент, когда российские танки приближались к Тбилиси.

При этом я согласен с президентом России Владимиром Путиным относительно того, что СНГ свой век отжило, поскольку главная его задача состояла лишь в цивилизованном «разводе» бывших советских республик. Эта цель была достигнута, но что происходит в рамках Содружества сейчас? Ровным счётом ничего; будь иначе — не пришлось бы организовывать ЕАЭС и тому подобное. Пётр Мамрадзе руководитель грузинского Института стратегии и управления, экс-депутат парламента Грузии

Грузия ничего не приобрела, но и не потеряла с выходом из СНГ, уверен эксперт. Что же касается заявления Бурджанадзе, то, несмотря на медийный резонанс, реального эффекта оно, вероятно, не возымеет. Как отмечает Пётр Мамрадзе, власти Грузии точно не пойдут на какие-то меры по восстановления членства в Содружестве, и, более того, эта идея вряд ли найдёт широкий отклик даже в грузинской оппозиционной среде.