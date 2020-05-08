План по борьбе с коронавирусом в ВОЗ оценили в $1,7 млрд

https://static.news.ru/photo/8b0d7b3c-910a-11ea-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реализация обновлённого стратегического плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией COVID-19 потребует $1,7 млрд. Об этом заявил её глава Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что план рассчитан на период до конца 2020 года. Основное внимание в нём сосредоточено на глобальной и территориальной координации поставок вакцины и медпрепаратов, оказании технической поддержки правительствам и ресурсах, которые потребуются ВОЗ для своих операций, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ призвала президента США Дональда Трампа сохранить взносы в организацию в связи с пандемией коронавируса. Американский лидер пригрозил прекратить выплаты, отметив, что ВОЗ финансируется в основном Штатами, но при этом концентрируется на Китае.