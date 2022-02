ПК-игры в кармане: найдёт ли Steam Deck своё место на рынке консолей

Игровая индустрия не стоит на месте. Компании одна за другой изобретают новые продукты, которые, по их мнению, должны перевернуть рынок. Одной из таких компаний является Valve, которая стремится создать портативный игровой компьютер, умещающийся в карман.

История портативных игровых консолей начиналась с 1976 года, когда компания Mattel Electronics выпустила приставку, отдалённо напоминающую современные модели. На ней была одна-единственная гоночная игра, где машины в виде точек пытались обогнать друг друга на крошечном дисплее. Игровая сессия длилась всего около минуты, а в конце игрок мог сравнить результат своего таймера с размещённой позади консоли таблицей, где можно было узнать, является ли игрок «профессиональным гонщиком» или ему следовало бы «оставлять машину в гараже». С тех пор рынок как консолей, так и самих игр заметно преобразился, а занять лидирующую позицию в нём планирует компания Valve со своим портативным игровым компьютером Steam Deck, выход которого с интересом ожидается геймерами со всего света. Хоть Valve и является одной из первых компаний, которые пытаются перенести почти абсолютно полный опыт игрового компьютера со всеми его новинками на портативное устройство с минимальным количеством ограничений, тренд на хотя бы частичный перенос игрового опыта ПК или приставок вроде Playstation и Nintendo на портативные модели был намечен ещё с середины 2000-х годов.

Отцы основатели

На протяжении 1980-х и 1990-х годов лидерство на рынке игровых портативных консолей разделяли между собой компании Nintendo, Atari и Sega. Игрокам на тот момент приходилось ограничиваться двухмерной графикой, а наряду с различными симуляторами драк (файтингами), гонками и платформерами наиболее ярким представителем эпохи является игра Super Mario . Стремление улучшить качество картинки приводило к тому, что новые модели постепенно становились больше, тяжелее и держали меньшее количество заряда.

Игровая приставка Atari 2600 pixabay.com

О каком-либо реальном противостоянии в качестве игр между компьютерами и игровыми консолями с одной стороны и игровыми приставками с другой говорить явно не приходилось. Тем не менее на начало 2000-х годов компания Nintendo, у которой значимая часть выручки продолжала генерироваться за счёт продажи портативных игровых консолей, оставалась одной из крупнейших компаний в индустрии видеоигр. Одновременно с тем, как в Nintendo шёл поиск новых дизайнерских решений по типу внедрения в свою новую консоль Nintendo DS двойного экрана, у других фирм, так или иначе связанных с сектором, появилось желание занять свою нишу среди портативных консолей.

Эксперимент, опередивший своё время

Одной из таких фирм, которые стремились выйти на новый для себя рынок, стал гигант рынка телефонов на тот момент — Nokia. Компания пыталась выпустить нечто среднее между телефонами и игровыми устройствами. Финальный продукт, вышедший под названием Nokia N-Gage, должен был стать одновременно и телефоном, и игровым решением, однако на деле из-за этого оказался крайне неудобным в использовании. Кнопки, предназначенные для набора номера, сильно мешали игровому процессу, а из-за вида самого устройства пользователи шуточно называли его «тако-телефон». Выпуск устройства стал настоящим провалом для компании. Nokia изначально отрицала ситуацию и спустя две недели после выхода N-Gage заявляла о 400 тысячах проданных устройств, в то время как реальная цифра (позже признанная самой компанией) была в несколько раз меньше. Компания со своим продуктом слегка опередила своё время, ведь сегодня рынок мобильных игр оценивается в $180 миллиардов, а по оценкам экспертов уже к 2028 году его капитализация будет составлять более $230 миллиардов.

Конкуренция — двигатель прогресса

Настоящим гигантом эпохи, перевернувшим сферу, стала компания Sony, которая в 2004 году выпустила свою портативную консоль — Playstation Portable, также известную как PSP. Игры на устройстве отличались высококачественной графикой и получали поддержку со стороны многих сторонних разработчиков игр. Как и сама Playstation, её младшая версия позиционировалась как мультимедийная платформа развлечений. Кроме игр на ней можно было слушать музыку, смотреть видео, фотографировать, пользоваться Интернетом через встроенный браузер. Многие игры, которые выходили на домашних игровых приставках вроде знаменитой God of War, были успешно портированы на Playstation Portable.

Портативная игровая консоль PlayStation Portable sm9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геймеры наконец могли играть в те же самые игры, что и у себя дома, но на ходу. Приходилось мириться с урезанным качеством графики, но во всём остальном игровой процесс практически не отличался. В 2011 году вышла преемница PSP — PS Vita, которая обладала всё теми же функциям только с ещё более улучшенной графикой. Через два года после выхода преемницы PSP — PS Vita в 2011 году общее количество продаж первой составило более 80 миллионов. PS Vita имела те же достоинства, что и PSP, однако достаточно быстро интерес к ней был утрачен как у игрового сообщества, так и у самой компании. Малое количество игр, выпущенных для PS Vita от самих студий Sony, дали сторонним разработчикам сигнал о том, что перспектив у платформы нет. Особенно когда в это же время Nintendo снова стремилась вырваться в лидеры со своим Nintendo 3DS, выпуская одну игру за другой для своего устройства.

Nintendo в итоге удалось вернуть лидерство в сфере портативных консолей с выходом Nintendo Switch, который может одновременно использоваться как портативная или домашняя консоль с подключением к телевизору. Одним из факторов успеха Nintendo Switch послужило отсутствие реальной конкуренции, так как в Sony окончательно забросили сферу, а также наличие многих эксклюзивных франшиз вроде Mario, Pokemon и Legend of Zelda. С момента выхода устройства в 2017 году было продано более 90 миллионов экземпляров, что привлекает и сторонних разработчиков. Даже самые новые игры порой одновременно выходят как на Switch, так и на других платформах. Несмотря на отставание в три года по дате запуска в продажу, Switch ещё в ноябре 2019 года обогнал консоль Microsoft Xbox One и на данный момент делит лидерство с Playstation 4. Так, портативное игровое устройство от Nintendo стало считаться полноценной платформой наравне с другими, тем не менее Switch всё ещё имеет существенный минус по сравнению с полноценным игровым компьютером — он не способен запустить абсолютно любую существующую игру из-за слабости «железа». В случае если разработчик захочет выпустить свою игру на Switch, ему придётся адаптировать игру под эту платформу. Подобная адаптация игр для ПК под более слабые приставки часто приводит к громким скандалам. Одна из самых ожидаемых игр 2010-х — Cyberpunk 2077, которая должна была стать новым прорывом в индустрии, привела компанию к огромным убыткам, в том числе и из-за провальной оптимизации версий для Playstation 4 и Xbox One. В итоге пользователям Switch приходится ограничиваться теми развлечениями, что выпускает компания и только иногда сторонние разработчики. За настоящими новинками игровой индустрии с полноценными играми с глубоким сюжетом и вариативностью игрового процесса всё ещё приходится обращаться к консолям или игровым компьютерам. Решить эту проблему пообещал гигант игрового рынка на компьютерах компания Valve и её создатель Гейб Ньюэлл.

Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые горизонты

Компания Valve всю свою историю держалась в стороне от рынка консолей, предпочитая развиваться почти исключительно в сфере игр на компьютере. Изначально компания являлась лишь разработчиком, но после создания собственного цифрового магазина для дистрибуции своих игр Valve начала предлагать свои услуги и другим разработчикам. Росту пользователей Steam способствовала политика компании, которая для запуска игр Valve требовала установки клиента. Таким образом, любой человек, который хотел сыграть в хит 2004 года Half-Life 2, должен был установить Steam. К тому же продажи игр в цифровых магазинах позволяли разработчикам избегать разного рода дополнительных рисков, связанных с дистрибуцией видеоигр на физических носителях. Сторонние разработчики могли создавать собственные платформы, но у Valve уже имелась готовая инфраструктура, а также клиентская база. Спустя 18 лет после своего запуска в 2003 году продукт Valve — Steam стал крупнейшей торговой площадкой для покупки лицензированных игр, обмена игровыми предметами, общения с разработчиками, обсуждения новинок. Другие компании тоже пытались повторить то, что сделали Valve. Цифровой магазин игр Epic Games Store в надежде привлечь клиентов уже много лет бесплатно раздаёт многие игры, но несмотря на это, пользователи всё равно предпочитают ему привычный Steam. Его обширный функционал привёл к тому, что многие игровые разработчики отказываются от продажи своих игр только в собственных игровых магазинах и попросту продают их в Steam, несмотря на комиссию. Рынок игр на компьютерах уже давно стал ассоциироваться именно со Steam, и с ростом ресурсов компании она начинает постепенно проникать в новые для себя сферы вроде виртуальной реальности или портативных игровых консолей.

Сергей Булкин/NEWS.ru