ПК-игры в кармане: найдёт ли Steam Deck своё место на рынке консолей

Игровая индустрия не стоит на месте. Компании одна за другой изобретают новые продукты, которые, по их мнению, должны перевернуть рынок. Одной из таких компаний является Valve, которая стремится создать портативный игровой компьютер, умещающийся в карман.
История портативных игровых консолей начиналась с 1976 года, когда компания Mattel Electronics выпустила приставку, отдалённо напоминающую современные модели. На ней была одна-единственная гоночная игра, где машины в виде точек пытались
Отцы основатели
На протяжении 1980-х и 1990-х годов лидерство на рынке игровых портативных консолей разделяли между собой компании Nintendo, Atari и Sega. Игрокам на тот момент приходилось ограничиваться двухмерной графикой, а наряду с различными
О каком-либо реальном противостоянии в качестве игр между компьютерами и игровыми консолями с одной стороны и игровыми приставками с другой говорить явно не приходилось. Тем не менее на начало 2000-х годов компания Nintendo, у которой значимая часть выручки продолжала генерироваться за счёт продажи портативных игровых консолей, оставалась одной из крупнейших компаний в индустрии видеоигр. Одновременно с тем, как в Nintendo шёл поиск новых дизайнерских решений по типу внедрения в свою новую консоль Nintendo DS двойного экрана, у других фирм, так или иначе связанных с сектором, появилось желание занять свою нишу среди портативных консолей.
Эксперимент, опередивший своё время
Одной из таких фирм, которые стремились выйти на новый для себя рынок, стал гигант рынка телефонов на тот момент — Nokia. Компания пыталась выпустить нечто среднее между телефонами и игровыми устройствами. Финальный продукт, вышедший под названием Nokia N-Gage, должен был стать одновременно и телефоном, и игровым решением, однако на деле из-за этого оказался крайне неудобным в использовании. Кнопки, предназначенные для набора номера, сильно мешали игровому процессу, а из-за вида самого устройства пользователи шуточно называли его «тако-телефон». Выпуск устройства стал настоящим провалом для компании. Nokia изначально отрицала ситуацию и спустя две недели после выхода N-Gage заявляла о 400 тысячах проданных устройств, в то время как реальная цифра (позже признанная самой компанией)
Конкуренция — двигатель прогресса
Настоящим гигантом эпохи, перевернувшим сферу, стала компания Sony, которая в 2004 году выпустила свою портативную консоль — Playstation Portable, также известную как PSP. Игры на устройстве отличались высококачественной графикой и получали поддержку со стороны многих сторонних разработчиков игр. Как и сама Playstation, её младшая версия позиционировалась как мультимедийная платформа развлечений. Кроме игр на ней можно было слушать музыку, смотреть видео, фотографировать, пользоваться Интернетом через встроенный браузер. Многие игры, которые выходили на домашних игровых приставках вроде знаменитой God of War, были успешно портированы на Playstation Portable.
Геймеры наконец могли играть в те же самые игры, что и у себя дома, но на ходу. Приходилось мириться с урезанным качеством графики, но во всём остальном игровой процесс практически не отличался. В 2011 году вышла преемница PSP — PS Vita, которая обладала всё теми же функциям только с ещё более улучшенной графикой. Через два года после выхода преемницы PSP — PS Vita в 2011 году общее количество продаж первой
Nintendo в итоге удалось вернуть лидерство в сфере портативных консолей с выходом Nintendo Switch, который может одновременно использоваться как портативная или домашняя консоль с подключением к телевизору. Одним из факторов успеха Nintendo Switch послужило отсутствие реальной конкуренции, так как в Sony окончательно забросили сферу, а также наличие многих эксклюзивных франшиз вроде Mario, Pokemon и Legend of Zelda. С момента выхода устройства в 2017 году было продано более 90 миллионов экземпляров, что привлекает и сторонних разработчиков. Даже самые новые игры порой одновременно выходят как на Switch, так и на других платформах. Несмотря на отставание в три года по дате запуска в продажу, Switch ещё в ноябре 2019 года
Новые горизонты
Компания Valve всю свою историю держалась в стороне от рынка консолей, предпочитая развиваться почти исключительно в сфере игр на компьютере. Изначально компания являлась лишь разработчиком, но после создания собственного цифрового магазина для дистрибуции своих игр Valve начала предлагать свои услуги и другим разработчикам. Росту пользователей Steam способствовала политика компании, которая для запуска игр Valve требовала установки клиента. Таким образом, любой человек, который хотел сыграть в хит 2004 года Half-Life 2, должен был установить Steam. К тому же продажи игр в цифровых магазинах позволяли разработчикам избегать разного рода дополнительных рисков, связанных с дистрибуцией видеоигр на физических носителях. Сторонние разработчики могли создавать собственные платформы, но у Valve уже имелась готовая инфраструктура, а также клиентская база. Спустя 18 лет после своего запуска в 2003 году продукт Valve — Steam стал крупнейшей торговой площадкой для покупки лицензированных игр, обмена игровыми предметами, общения с разработчиками, обсуждения новинок. Другие компании тоже пытались повторить то, что сделали Valve. Цифровой магазин игр Epic Games Store в надежде привлечь клиентов уже много лет бесплатно раздаёт многие игры, но несмотря на это, пользователи всё равно предпочитают ему привычный Steam. Его обширный функционал привёл к тому, что многие игровые разработчики отказываются от продажи своих игр только в собственных игровых магазинах и попросту продают их в Steam, несмотря на комиссию. Рынок игр на компьютерах уже давно стал ассоциироваться именно со Steam, и с ростом ресурсов компании она начинает постепенно проникать в новые для себя сферы вроде виртуальной реальности или портативных игровых консолей.
В итоге 15 июля 2021 года Valve представили Steam Deck. Сама компания называет устройство портативным компьютером, а не портативной приставкой. На неё как минимум можно будет устанавливать операционную систему Windows, а также в теории играть в любые игры, которые есть в наличии в магазине компании. Их количество в Steam