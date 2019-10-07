Выпущенная американскими моряками ядерная ракета пролетела рядом с пассажирским самолетом Airbus мексиканских авиалиний. Пилоты успели снять видео прямо из кабины авиалайнера. Видеозапись опубликована на
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Ранее, как писал News.ru, США запустили четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки «Небраска» типа «Огайо». Все пуски были учебными и проведены вблизи побережья Южной Калифорнии 4 и 6 сентября. Главной задачей манёвров стала проверка характеристик этих стратегических систем, а не «ответ на происходящие в мире события».
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