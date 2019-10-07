https://static.news.ru/photo/1d7b2a5e-e996-11e9-a022-fa163e074e61_660.jpg Фото: shoking News Videos/YouTube

Выпущенная американскими моряками ядерная ракета пролетела рядом с пассажирским самолетом Airbus мексиканских авиалиний. Пилоты успели снять видео прямо из кабины авиалайнера. Видеозапись опубликована на YouTube .

Как сообщает РИА Новости , судя по кадрам, США осуществили пуск американской баллистической ракеты D5 Trident II. Она стартует над побережьем Тихого океана в западном направлении. На видео видно, как отделяются её ступени. Отработанная ступень падает на землю, а боевая часть продолжает полёт в небе.

Ранее, как писал News.ru, США запустили четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки «Небраска» типа «Огайо». Все пуски были учебными и проведены вблизи побережья Южной Калифорнии 4 и 6 сентября. Главной задачей манёвров стала проверка характеристик этих стратегических систем, а не «ответ на происходящие в мире события».