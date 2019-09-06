https://static.news.ru/photo/77d663b8-c620-11e9-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

США запустили четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки «Небраска» типа «Огайо».

Отмечается, что пуски были учебными, они были проведены вблизи побережья Южной Калифорнии 4 и 6 сентября.

Главной задачей манёвров стала проверка характеристик этих стратегических систем, а не «ответ на происходящие в мире события».

Сдерживание противника на море остаётся важнейшим компонентом нашей национальной безопасности с шестидесятых годов, — приводит РИА Новости слова вице-адмирала Джонни Р. Вулфа.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США. Он напомнил, что 18 августа, спустя всего 16 дней после окончательного выхода из договора о РСМД, США провели испытание новой крылатой ракеты, которая поразила цель в 500 км от места пуска. Вооружение такого рода было запрещено договором в период его действия.