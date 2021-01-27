Пилот заметил в небе над Пакистаном яркое НЛО

https://static.news.ru/photo/73820e66-60f2-11eb-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Пилот компании «Пакистанские международные авиалинии» заявил о неопознанном летающем объекте, который он увидел в небе над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. По его словам, исходивший от объекта столь яркий свет он редко видел прежде даже днём.

Об этом сообщает телеканал Geo News.

НЛО было очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света, — отметил пилот.

Он добавил, что замеченный им объект не был планетой или звездой. Это могла быть «космическая станция» или «искусственная планета» рядом с Землёй, пояснил пилот.

В «Пакистанских международных авиалиниях» уточнили, что НЛО было замечено 23 января около 16:00 во время полёта из Карачи в Лахор. В тот момент самолёт находился на высоте 10,5 тысячи метров над землёй.

Ещё слишком рано говорить, что это был за объект. На самом деле мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом, — пояснил представитель авиакомпании.

Яркое НЛО также увидели многие жители Рахимъяр-Хана. Они даже сняли его на видео. На кадрах в дневном небе заметна яркая точка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителям острова Оаху на Гавайях удалось снять на видео крупное НЛО синего цвета. Некоторых очевидцев увиденное побудило позвонить в службу экстренной помощи. Свидетели происшествия отмечают, что объект был похож на продолговатую светящуюся массу, которая вскоре скрылась в океане.