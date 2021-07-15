Песков: Россия не подвергала сомнению территориальную целостность Украины

Никто в России на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Никаких официальных заявлений на этот счёт не было и нет, — сказал Песков.

Он добавил, что эксперты могут обсуждать эту тему так, как они хотят.

Ранее Песков заявил, что все участники «нормандской четвёрки» выступили за проведение новой встречи по урегулированию ситуации в Донбассе, но точных сроков пока нет. Также представитель Кремля сообщал, что пауза в работе «нормандского формата» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины из-за невыполнения Киевом ранее достигнутых договорённостей и Минских соглашений в целом. Песков подчеркнул, что сейчас предпринимаются попытки наладить работу в рамках «нормандского формата».