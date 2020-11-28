Песков: посол РФ может посетить инаугурацию президента США

https://static.news.ru/photo/a3e97852-3193-11eb-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA via globallookpress.com/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации американского президента в январе 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посол, естественно, может пойти, — цитирует его ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал тот факт, что четыре года назад на инаугурации президента США Дональда Трампа присутствовал глава российской дипмиссии. При этом он напомнил, что по протоколу на инаугурации президента США нет представительства других стран.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации Джо Байдена из-за пандемии коронавируса пройдёт с меньшим размахом, чем обычно. Глава аппарата политика Рон Клэйн подчеркнул, что мероприятие, с одной стороны, должно отражать торжественность момента, а с другой — не стать местом распространения COVID-19.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что команда демократа Джо Байдена раскрыла детали планирующейся инаугурации нового президента.