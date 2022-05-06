Песков не подтвердил информацию о ракетном ударе по крейсеру «Москва»

Крейсер «Москва» / Фото Can Merey/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает» сведениями о якобы нанесённом ракетном ударе ВСУ по крейсеру «Москва», пишет ТАСС. Ранее в украинских СМИ распространились сообщения, что украинская армия поразила черноморский флагман. В Минобороны назвали иную версию потопления корабля.

Мы не располагаем такой информацией, — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о ракетном обстреле крейсера «Москва».

Ранее стало известно, что Министерство обороны России назвало причину гибели ракетного крейсера «Москва» 13 апреля. По сообщению ведомства, на корабле произошла детонация боеприпаса. На судне возник пожар, попытки экипажа потушить его не привели к результату. Крейсер «Москва» затонул в шторм при буксировке в порт назначения.

Один военнослужащий погиб в ходе тушения пожара 13 апреля на ракетном крейсере «Москва». Ещё 27 человек пропали без вести, сообщает Минобороны России. Остальных 396 членов экипажа эвакуировали с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь. Пожелавшие перевестись в другие гарнизоны военнослужащие продолжат службу на кораблях других флотов, уточняет ведомство. Матросы по истечению сроков службы по призыву будут уволены в запас.