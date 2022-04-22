В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»

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Один военнослужащий погиб в ходе тушения пожара 13 апреля на ракетном крейсере «Москва». Ещё 27 человек пропали без вести, сообщает Минобороны России.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь. Пожелавшие перевестись в другие гарнизоны военнослужащие продолжат службу на кораблях других флотов, уточняет ведомство. Матросы по истечению сроков службы по призыву будут уволены в запас.

Абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что семьям погибшего члена экипажа крейсера и пропавших без вести будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флагманский крейсер Черноморского флота России «Москва», затонувший 14 апреля, являлся символом города для местных жителей. Развожаев отметил, что экипаж корабля был эвакуирован.