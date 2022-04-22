В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»

Один военнослужащий погиб в ходе тушения пожара 13 апреля на ракетном крейсере «Москва». Ещё 27 человек пропали без вести, сообщает Минобороны России.
Остальные 396 членов экипажа были
Абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, — говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что семьям погибшего члена экипажа крейсера и пропавших без вести будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флагманский крейсер Черноморского флота России «Москва», затонувший 14 апреля, являлся символом города для местных жителей. Развожаев отметил, что экипаж корабля был эвакуирован.