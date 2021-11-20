Песков не исключил провокаций для обвинений России по украинскому вопросу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления о существующей угрозе вторжения России на Украину. По его словам, такая истерика нагнетается искусственно, а обвиняют Россию те, «кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана», рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Этого нельзя исключать, — заявил представитель Кремля.

Так он ответил на предположение ведущего телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина о том, что заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину заставляют задуматься о возможности провокации.

По мнению Пескова, «эта истерика нагнетается искусственно».

Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично, — отметил он.

Песков предположил, что Украина, скорее всего, в очередной раз пытается разрешить кризис на юго-востоке страны силовыми методами. И это, по его словам, будет иметь самые серьёзные последствия. При этом, по мнению пресс-секретаря президента, это делается под прикрытием «учений НАТО, кораблей НАТО в Чёрном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится всё больше и больше».

Накануне американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против России в случае «вторжения на Украину». Поправка требует от президента США ввести запреты и санкции на въезд против ряда российских военных и сотрудников разведки. Предусматривается также увеличение военной помощи Украине.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы к любым ситуациям, связанным с якобы стягиванием российских вооружённых сил к границе с Украиной.