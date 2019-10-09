https://static.news.ru/photo/7d816fda-88de-11e9-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе является внутренней проблемой Киева. По его словам, чтобы решить её, необходимо придерживаться Минских соглашений.

В данном случае главное — выполнение Минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой, — цитирует его « Интерфакс ».

По его словам, Украина сама должна урегулировать вопросы своего суверенитета. Остальные страны — Россия, Германия и Франция — могут помогать ей в рамках Минских договорённостей.

Ранее, как писал News.ru, Песков заявлял, что власти РФ имеют «определённое влияние» на руководство самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Однако ДНР и ЛНР являются самостоятельными субъектами в разрешении внутриукраинского конфликта.