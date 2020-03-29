https://static.news.ru/photo/dcedff64-71d7-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston Brito/Global Look Press

Боливийские медики 29 марта зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса. Пациент с COVID-19 умер в автономной провинции Санта-Крус на востоке страны.

78-летняя женщина заразилась новым коронавирусом от человека, вернувшегося из поездки в Европу, — передаёт ТАСС со ссылкой на губернатора Рубена Костаса.

По информации Университета Хопкинса, в Боливии выявили 81 заражённого вирусом. Пока ни одного заболевшего боливийца не выписали из больницы.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 664 тысяч человек. Погибла почти 31 тысяча пациентов с COVID-19, выздоровели около 142 тысяч.