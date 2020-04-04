Первый случай коронавируса зафиксирован на Фолклендских островах

На Фолклендских островах зарегистрирован первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
Об этом
Сейчас он госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Это первый житель Фолклендских островов, население которых составляет 3,4 тыс. человек, с таким диагнозом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен