Первый случай коронавируса зафиксирован на Фолклендских островах

https://static.news.ru/photo/31df0b58-7651-11ea-bee9-fa163e074e61_660.jpg Фолклендские острова Фото: Wolfgang Jäkel/imageBROKER.com/Global Look Press

На Фолклендских островах зарегистрирован первый пациент с подтверждённым коронавирусом.

Об этом сообщает издание Daily Telegraph. По его данным, первые симптомы COVID-19 у пациента появились 31 марта.

Сейчас он госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Это первый житель Фолклендских островов, население которых составляет 3,4 тыс. человек, с таким диагнозом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.