Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Киеве

В Киеве скончался 70-летний пациент с коронавирусом. Это первый случай летального исхода от COVID-19, зарегистрированный в столице Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко.
За последние сутки в Киеве было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных — 161 человек.
На Украине подтверждено более 800 случаев инфицирования COVID-19. Одной из заражённых оказалась врач Хмельницкого военного госпиталя, писал NEWS.ru.
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