Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Киеве

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Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 2 апреля министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Начало туристического сезона может быть отложено на конец мая, текущая ситуация на это указывает, — приводит слова чиновника агентство Anadolu. Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил прекратить бронирование...