Первая партия российской вакцины от COVID-19 прибыла в Венесуэлу

https://static.news.ru/photo/9553aff2-04d3-11eb-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали учёные московского центра Гамалеи.

Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины «Спутник V», — сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес.

Она назвала передачу препарата историческим моментом, передаёт ТАСС.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина станет векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как писал NEWS.ru ранее, более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, среди желающих — страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.