У входа на территорию Дворца Наций (офиса ООН) в Женеве. 17–18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США

Переговоры России, США и Украины в Женеве: кадры с места встречи

17 февраля в Женеве состоится третий раунд прямых трехсторонних консультаций по урегулированию украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом режиме — журналистов не допускают. У отелей, где размещены члены делегаций, были усилены меры безопасности, полиция патрулирует входы.

Кто участвует в переговорах в Женеве

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В расширенный состав (около 20 человек) вошли замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков (возглавлял предыдущие раунды переговоров в Абу-Даби). Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в параллельной рабочей группе по экономическим вопросам.

Американскую сторону (в роли посредника) представляют специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие лица. Полный список участников переговоров официально не раскрыт.

Какие вопросы вошли в повестку переговоров России, США и Украины в Женеве

Встречи продлятся два дня — 17 и 18 февраля. Их начало намечено на второую половину дня 17-го (ориентировочно после 14:00 мск). В повестку включены как минимум пять треков: территориальные вопросы (включая статус Донбасса и востока Украины), возможный новый временный мораторий на удары по энергетике, безопасность, экономические аспекты и гуманитарные вопросы.

Это первые прямые трехсторонние консультации в Европе почти за четыре года полномасштабного конфликта (предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби в январе — феврале 2026-го). Переговоры пройдут накануне четвертой годовщины начала СВО (24 февраля).

Где пройдут переговоры России, США и Украины

Основные сессии пройдут в гостинице InterContinental Geneva (рядом со штаб-квартирой ООН) или в аналогичных конференц-отелях в районе международных организаций. Точное место публично не разглашается , но делегации размещены в близлежащих гостиницах с повышенной охраной.

Российские участники переговоров прилетели в Швейцарию на самолете, часть украинских прибыла на поезде. В Женеве проходят параллельные переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Американская команда после обеда перейдет к украинской теме.

