Переговоры между Москвой и Киевом ушли в гуманитарные коридоры

Второй раунд российско-украинских переговоров по продолжительности стал в два раза короче первого. В Гомельской области, 28 февраля, стороны общались около пяти часов, в Беловежской пуще — примерно два с половиной часа. Если после первого диалога стороны «
Переговоры
По окончании встречи Владимир Мединский
Эксперты считают, что Киев использует российско-украинский диалог для затяжки времени. Но и российской стороне переговоры нужны, даже несмотря на то, что они не в состоянии привести к урегулированию, отметил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
Мы должны показать [участием в переговорном процессе] всю ситуацию, связанную с несостоявшимся проектом «государство Украина». И как положено в традициях российской дипломатии, прежде всего необходимо вопросы решать через переговоры. Мы должны убедить общественность в несостоятельности нынешнего руководства Украины, которое даже не понимает, что должно быть прежде всего заинтересовано в этих переговорах, — полагает собеседник интернет-издания.
На взгляд Владимира Винокурова, украинская сторона тянет время, чтобы передислоцировать свои войска и получить больше военной помощи, несмотря на то «что сейчас это затруднено», уточнил дипломат.
С тезисом о том, что украинская сторона намеренно затягивает время, не согласен военный аналитик Александр Гольц, подчеркнувший в беседе с NEWS.ru, что характер переговоров определяет состав участников.
С российской стороны представлены руководители третьего звена. Они могут лишь изложить позицию руководства страны, получить ответ украинских коллег — и отправиться в Москву, чтобы всё это согласовывать и вырабатывать новую позицию. Но эти люди не могут принимать решения. Подобную классическую формулу на военных переговорах применяют часто, — сказал эксперт.
Александр Гольц напомнил, что такой характер, например, приобрели в 1970-е переговоры по ядерному оружию между СССР и США, которые растянулись на годы. Однако сегодня у Москвы и Киева столько времени нет, притом что нынешнее руководство Украины выполнять «российский ультиматум» не будет. Скорее всего, Киев рассчитывает на серьёзное международное давление, которое может привести к прекращению вооружённых действий со стороны Москвы. Но российское руководство демонстрирует упорство, перечёркивающее все надежды Киева, заключил военный аналитик.
В российском экспертном сообществе утвердилось мнение, что украинские власти настолько зависят от Запада, что самостоятельно вести диалог с Москвой без его воли не имеют возможности. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с NEWS.ru назвал прошедшую встречу в Беловежской пуще «переговорами ради переговоров».
Единственный их плюс — возможность взаимодействия по открытию гуманитарных коридоров. Но проблема в том, что этим коридорам препятствуют националистические украинские батальоны, и этому есть доказательства! Что касается людей [из Киева], у которых нет даже должного политического опыта, то они приехали просто продемонстрировать, что якобы пытаются добиться справедливости, а «агрессор» не идёт ни на какие уступки.
На взгляд Евгения Михайлова, у последующих раундов российско-украинского переговорного процесса перспектив нет. Если, конечно, не произойдёт чуда и «Байден и Макрон за ручку не приведут Зеленского, пожурив его за то, что он заигрался и ему пора заканчивать», предположил эксперт.
Но в подобные чудеса мало кто верит. Военные спецоперации, как напоминают многие эксперты, сопровождаются реальными потерями, людскими страданиями, разрушениями, а не волшебством.