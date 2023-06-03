Пентагон предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным Глава Пентагона заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным

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Глава Пентагона Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон привержен сохранению статус-кво в отношении острова. Трансляция велась на сайте конференции.

Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным, — сказал Ллойд.

При этом он подчеркнул, что конфликт не является неизбежным. Ллойд подчеркнул, что подобный сценарий событий поставит под угрозу безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок.

Глава Пентагона также отметил, что Вашингтон полон решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. По его словам, аналогичные цели преследуют и другие страны мира.

Ллойд считает, что Тайвань никогда не должен быть расколот на враждебные блоки. По его словам, США работают над усилением защиты от конфликтов, а также удваивают «усилия в контексте дипломатии» и укрепляют мир и стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что Китай официально уведомил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. При этом Ллойд Остин прежде давал понять, что он рассчитывает на встречу с китайским коллегой Ли Шанфу.